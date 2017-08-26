صحة الرياض قدمت الرعاية الطبية لأكثر من ١١ألف حالة محولة من التاهيل الشامل

الرياض – فجر

أصدرت صحة الرياض تقريرها الخاص بفريق عمل تقييم الحالات المنوَمة في مراكز التاهيل الشامل ( الذكور، الإناث ) ودور الرعاية الاجتماعية خلال العام الحالي ١٤٣٨ هـ.

وجاء بالتقرير قيام فريق العمل ب ” ٢٣ ” زيارة ميدانية ل “١٦” دار رعاية ومركز تأهيل في منطقة الرياض ، تم فيها تقييم الحالات المنوّمة والعيادات والتجهيزات الطبية واعتماد آلية الإحالات الطبية لمستشفيات الرياض بالتعاون مع ادارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالمديرية .

وأسفرت جهود فريق العمل عن تحويل اكثر من ١١ الف حالة من مرضى التأهيل الشامل لمستشفيات منطقة الرياض اذ استقبلت العيادات الخارجية ” ٩٦٣٨ ” مريض ، تم تنويم ” ٥٩٤ ” منهم ، فيما استقبلت الطوارئ ” ١٢٤٧ ” حالة .

وتحرص الصحة بمنطقة الرياض الى توفير وتقديم الخدمة والرعاية الطبية لمرضى التاهيل الشامل نظراً لظروفهم الخاصة والتي تستوجب منحهم رعاية واهتمام لتوفير سبل الراحة النفسية والجسدية التي يحتاجون اليها .