تخزين نفايات المشاعر المقدسة عبر حاويات الطاقة الشمسية

متابعات_فجر

جهزت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من حاويات النفايات صديقة البيئة، التي تعمل بالطاقة الشمسية, وذلك في إطار حرص الأمانة على تطوير أعمال النظافة باستغلال أحدث التقنيات الجديدة في هذا المجال .

وأوضح مدير عام النظافة المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي أن الأمانة حريصة على تطوير أعمال النظافة المختلفة خاصة عملية التخزين المؤقت للنفايات وفي ظل تزايد أعداد الحجاج في منطقة المشاعر المقدسة ومحدودية الزمان والمكان، مما يتطلب ابتكار أفضل الحلول العلمية واستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال .

وبين المدير العام أن الأمانة وزعت حوالي (1150) صندوقاً ضاغطاً للنفايات بمنطقة المشاعر المقدسة منها (9) صناديق تعمل بالطاقة الشمسية تركزت معظمها حول جسر الجمرات, مشيراً إلى أن مشروع الحاويات الضاغطة للنفايات التي تعمل بالطاقة الشمسية سيسهم بإذن الله في تطوير أعمال النظافة بشكل كبير وتلافي العديد من العقبات في تخزين النفايات المنتجة خلال أيام الحج، حيث تتميز هذه الحاويات بأنها تستخدم في المناطق التي يتعذر فيها الحصول على مصدر تيار كهربائي ، إضافة إلى سهولة نقلها بواسطة معدات متوفرة لدى مقاولي الإدارة العامة للنظافة، كما أنها مجهزة بأحدث وسائل التقنية والاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية مع إمكانية التحكم في تشغيلها عن بعد ، وهي تتميز بسعة تخزينية عالية تصل إلى حوالي عن 14 متراً مكعباً.

وأشار المهندس المورقي أن أمانة العاصمة المقدسة أنجزت في السنوات الأخيرة العديد من المشاريع المطورة بهدف الرفع من كفاءة أعمالها وخدماتها المختلفة خاصة في مجال النظافة والمحافظة على البيئة الصحية وبهدف تأمين الأجواء الصحية المناسبة.