سفارة المملكة في الأردن تودع ضيوف خادم الحرمين الشريفين من الحجاج الفلسطينيين من ذوي الشهداء

متابعات_فجر

ودّعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، بمطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة عمّان، أمس، ضيوف خادم الحرمين الشريفين حجاج دولة فلسطين من ذوي الشهداء والجرحى – ابناء الضفة الغربية – والبالغ عددهم 500 حاج وحاجة، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين محمد العتيق، والملحق العسكري السعودي العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان وعدد من أعضاء السفارة.

وأشار العتيق إلى حرص وعناية المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، على توفير كافة سبل الراحة للحجاج ضيوف البرنامج، لتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل راحة وطمأنينة حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين – بإذن الله -، موضحاً أن المملكة تسعى منذ تأسيسها إلى تقديم كل ما يحتاجه الحاج والمعتمر من خدمات وإمكانيات وتسهيلات وتوسيعات ومشاريع تجعل أداء هذا الركن العظيم رحلة إيمانية ممتعة، متمنياً لهم ولكافة حجاج بيت الله الحرام، حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً إن شاء الله .

بدوره أبرز رئيس لجنة حجاج فلسطين محمد بن سعد الدوسري ما حظي به حجاج فلسطين من متابعة وعناية من مسؤولي اللجنة المنبثقة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي يقدم خدمات بأعلى التجهيزات للضيوف، التى وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين في توفير سبل الراحة للحجاج ضيوف البرنامج.

من جهته أعرب العميد الربيعان عن سعادته بمشاركته في وداع الحجاج، متمنيا لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وأن يعودوا الى بلادهم سالمين، داعياً المولى عز وجل أن يجزل خادم الحرمين الشريفين الأجر والثواب.

كما أعرب بسام الحجاوي الذي حضر مندوبا عن سفير دولة فلسطين لدى الأردن، عن سعادته وفخره بهذه اللفتة الكريمة، واصفاً إياها بأنها ليست مستغربة على خادم الحرمين الشريفين، منوها بالاهتمام الكبير والرعاية الدؤوبة التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية، وفي جميع المحافل الدولية والإقليمية.

وثمن الحجاوي لحكومة وشعب المملكة وقوفهم الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر لنيل حقوقه المشروعة التي كفلها القانون الدولي ، مضيفاً أن هذه المواقف المشرفة ليست غريبة على المملكة التي طالما قدمت الدعم والمساندة الدائمة للقضية الفلسطينية.

ونوه بالتسهيلات والإجراءات الميسرة التي وجدها حجاج ذوي الشهداء والجرحى الفلسطينيين ليتمكنوا من أداء نسك الحج بكل يسر وسهولة.

بدورهم ثمن الحجاج الفلسطينيون الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب والقضية الفلسطينية، سائلين الله تعالى أن يديم الأمن والأمان والعز والاستقرار على المملكة وأن يحفظها من كل مكروه.

وفي نهاية اللقاء قدمت سفارة فلسطين لنائب السفير تتمثل في هدية تذكارية تحمل نقشا لصورة المسجد الأقصى المبارك على خشب الزيتون، الى جانب تقديم الكوفية الفلسطينية تعبيراً عن الشكر والتقدير لما يجده حجاج فلسطين كل عام من اهتمام وترحيب وعناية.