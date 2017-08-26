فتح باب التسجيل في عدد من وظائف المرتبة 31 بتعليم الجوف

متابعات_فجر

فتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الموارد البشرية اليوم باب التسجيل للراغبين في وظائف حراس المدارس الليلية “بنين” ، والراغبات في وظائف إدارة الأمن والسلامة “بنات” على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31 .

ودعا مدير إدارة الموارد البشرية مسلط بن حمود الرويلي المتقدمين والمتقدمات الدخول للتسجيل عن طريق موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف على الرابط :http://212.102.11.73/Guards , من اليوم ولمدة خمسة أيام فقط ، منوها بالمتقدمين والمتقدمات قراءة شروط التقديم في الموقع، وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة واختيار جهة العمل الراغب بها المتقدم والمتقدمة .

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