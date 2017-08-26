الكشافة تشارك في فرضية الدفاع المدني

متابعات_فجر

أشاد قائد الدفاع المدني بمشعر عرفات العقيد علي بن عبدالله المسعودي بدور الكشافة في الحج وتعاونهم الدائم مع رجال الدفاع المدني وذلك خلال إشرافه على خطة الإخلاء التي تمت يوم أمس الأول في محطة قطار مزدلفة رقم (2) بالتعاون مع عدد من الجهات.

ووجه العقيد المسعودي بعد انتهاء الفرضية كلمة للكشافين العاملين بمعسكرات الخدمة العامة عبر الشبكة اللاسلكية قدم فيها خالص الشكر والتقدير للكشافة على مشاركتهم وأنهم يمثلون جزء مهم من عمل الدفاع المدني ، وتنفيذ الخطط الافتراضية، وأنه ليس مستغرب عليهم فالتعاون مع الكشافة منذ 15 عاماً ولم يجدوا إلا التعاون الإيجابي ، كما قدم العقيد السعوي الشكر لقادة الكشافة على تعاونهم الكبير في إنجاح الفرضية.

من جانبه أفاد مسؤول الطوارئ بمعسكرات الخدمة العامة للكشافة خالد السبيعي أنه تم اختيار 250 كشافاً وجوالاً للمشاركة في الفرضية التدريبية التي نفذتها قيادة قوات الدفاع المدني في الحج، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والأمنية المشاركة في تنفيذ خطة الدفاع المدني للطوارئ بالحج، ,وكانت عبارة عن تزاحم وتدافع عند بوابه قطار المشاعر رقم (2) في مشعر مزدلفة، وكان دور الكشافة في فرضية وجود كثافة كبيرة وتدافع على رصيف المحطة، وكذلك تمثيل دور الإصابات والوفيات التي حدثت نتيجة التدافع الافتراضي .

من جهته أكد المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد خلال حضوره الافتراضية أن الكشافة جزء من منظومة عمل متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، وأن مشاركة الكشافة مع الدفاع المدني من أولويات واجباتهم.