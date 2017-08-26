الرئيس الأمريكي يزور ولاية تكساس التي اجتاجها الإعصار

متابعات_فجر

أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه إلى ولاية تكساس التي اجتاحها الإعصار العنيف “هارفي” مخلفا فيضانات غير مسبوقة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، سارة ساندرز، إن “الرئيس سيتوجه إلى تكساس يوم الثلاثاء. نحن نننسق الأمور اللوجستية مع الولاية والمسؤولين المحليين”.

وأبرز ترامب في سلسلة من التغريدات عبر “تويتر” بشأن الكارثة التي تشكل أول تحد داخلي حقيقي للإدراة الأمريكية الجديدة، إن “التركيز يجب أن ينصب على الحياة والسلامة”.

وقد أعلن مطار جورج بوش الدولي في مدينة هيوستن بولاية تكساس، عن تعليق كافة رحلاته التجارية، الأحد، بعدما غمرت الفيضانات الطرقات المؤدية إليه نتيجة مرور الاعصار “هارفي”، الأعنف الذي يضرب الولاية منذ 1961. وكان مطار هوبي الدولي، ثاني مطار في المدينة، قد علق بدوره كافة الرحلات بسبب السيول التي غمرت المدارج.

وذكرت مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية، أن تأثيرات “هارفي” الذي تسبب في وقوع فيضانات قوية في شرق تكساس وهيوستن، كبرى مدن الولاية، هي “الأسوأ”. ويعد “هارفي” أقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة منذ 2005، وولاية تكساس منذ 1961، قبل أن تخف حدته ويتحول إلى عاصفة استوائية.