مقتل وإصابة خمسة باكستانيين بنيران القوات الهندية في كشمير

متابعات_فجر

أعلنت باكستان عن مقتل اثنين من مواطنيها وإصابة ثلاثة آخرين بنيران أطلقتها القوات الهندية على قرى حدودية باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح خالد حسين شودري نائب مدير الإدارة الحكومية في إقليم كشمير الحرة ـ الشطر الخاضع للسيادة الباكستانية من إقليم كشمير ـ في تصريح لوسائل الإعلام اليوم، أن القوات الهندية بادرت بإطلاق النار في وقت متأخر من الليلة الماضية واستهدفت قرى حدودية باكستانية عبر الخط الفاصل في كشمير.

وبيّن أن إحدى القذائف التي أطلقتها القوات الهندية سقطت على منزل في قرية “فتح بور” الباكستانية مما أدى إلى مقتل شاب وشقيقته، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين من أهل المنزل.

وأضاف أن حصيلة ضحايا عمليات القصف الهندي على الجانب الباكستاني ارتفعت إلى 26 قتيلاً و175 مصابًا منذ بداية العام الجاري.

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