ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فالنسيا

متابعات – فجر :

تعادل فريق ريال مريد مع ضيفه فالنسيا بهدفين لكل فريق علي ملعب سانتياجو بيرنابيوضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الأسباني الممتاز.

بدأ الشوط الأول بهجوم سريع من النادي الملكي علي خصمه، وفي الدقيقة 10 أحرز اللاعب ماركو اسينسيو الهدف الأول في المباراة بعد تسديدة رائعة من علي حدود منطقة الجزاء أصدمت بالقائم الأيمن ودخلت مرمي نيتو حارس مرمي نادي فالنسيا.

وفي الدقيقة 18 استطاع اللاعب كارلوس سولار إحراز هدف التعادل لفريق فالنسيا بعد تمريره عرضيه من اللاعب أنطونيو لاتوري سددها سولار في مرمي ريالمدريد ليكون الهدف الثاني في المباراة وهدف التعادل لفريقه.

بدأت احداث الشوط الثاني من المبارة بإجراء تبديل في صفوف النادي الملكي حيث خرج اللاعب إيسكو ونزل مكانه كبديل اللاعب ماتيو كوفاسيتش، ومنذ أن بدأ الشوط الثاني تستمر هجمات ريال مدريد المتكررة علي مرمي فالنسيا ولكن أبدت دون جدوي أمام التكتل الدفاعي لفريق فالنسيا الذي بدا بتكتل دفاعي متميز واعتمد علي الهجمات المرتدة.

وفي الدققة 73 أجري زيدان التبديل الثاني لريال مدريد بخروج جاريث بيل ونزول اللاعب لوكاس فاسكيز،وأتبعه نادي فالنسيافي الدقيقة74 بالتبديل الأول في صفوف الفريق بخروج مارتن مونتوبا ونزول ناتشو فيدل .

وفي الدقيقة 77 نجح اللاعب الفرنسي جوفيري كوندوجبيا في تسجيل هدف التقدم والثاني لفريق فالنسيا من خلال تمريرة جاءت من اللاعب رودريجو ماكادو الذي مرر الكرة للقادم من الخلف كوندوجبيا ليضعها علي يمين الحارس كايلور نافاس .

وبعد أن أشتعلت أجواء المبارة أحرز اللاعب ماركو أسينسيو هدفه الثاني في المباراة وهدف التعادل للفريق الملكي ريال مدريد في الدقيقة 83 من خلال ضربة حره مباشرة من علي حدود منطقة الجزاء ونفذها أسينسيو بشكل جيد علي يمين الحارس نيتو لتسكن الكرة الشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريقين الي 4 نقاط في الأسبوع الثاني من الليجا الأسبانية.