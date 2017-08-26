إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في الطائف

متابعات – فجر :

أعلنت إدارة تعليم الطائف عن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات وكذلك التشكيلات المدرسية لهذا العام.

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف محمد بن عامر النفيعي أن عدد المتقدمين للنقل لهذا العام من المعلمين والمعلمات بلغ 6717 معلماً ومعلمة, وحققت نسبة النقل الداخلي 35%, مشيراً إلى أن الحركة تمت وفق الآلية المتبعة والمعتمدة من وزارة التعليم عبر نظام نور ووفقاً للمفاضلة المعتمدة, بحيث أجريت مفاضلة مستقلة للمرشدين الطلابيين ومفاضلة مستقلة لرواد النشاط وكذلك أمناء مصادر التعلم .

وأكد النفيعي أن أخلاء طرف المنقولين سيتم عبر نظام نور اعتباراً من 19 / 12 بما لا يتجاوز الخميس 23 / 12, لافتاً النظر إلى أنه بإمكان طالبي النقل الداخلي من المعلمين والمعلمات الاستعلام عن الحركة من خلال برنامج نور.