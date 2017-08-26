الهيئة العامة للأرصاد توضح حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

متابعات – فجر :

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة خلال الساعات القادمة, بينما تكون على المدينة المنورة صحوة إلى غائمة جزئياً.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, بأن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 45 درجة والرياح جنوبية غربية إلى غربية, بسرعة 15 – 35 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 45 وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة.

وفي مشعر عرفات، بلغت درجة الحرارة 43 وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية, بسرعة 10 – 35 كيلو متراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعري منى ومزدلفة 39 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 35 كيلو متراً في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 38 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية, بسرعة 15 – 35 كيلو متراً في الساعة.