“الإحصاء “: أكثر من 35 موظفاً يقدمون خدمات النقل والبريد لضيوف الحرمين

متابعات – فجر :

عاملة في خدمات النقل والبريد التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ضمن الروزنامة الإحصائية لموسم حج 1438هـ قد بلغ 35.938 موظفًا يعملون في خمسة قطاعات مختصة بخدمات النقل الجوي والبري، وخدمات البريد.

وأشارت الهيئة في إحصائية لها اليوم إلى أن إجمالي الرحلات الدولية والداخلية المعدَّة لنقل الحجاج على مستوى النقل الجوي بلغ 14,850 رحلة جوية، حيث بلغت الرحلات من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة 9.350 رحلة، فيما بلغ إجمالي الرحلات من وإلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة 5,500 رحلة.

وهيأ مطار الملك عبدالعزيز الدولي أكثر من 1,470 موظفًا، كما استعد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بأكثر من 730 موظفًا يعملون على مدار الساعة منذ بداية شهر ذي القعدة من خلال تقديم منظومة متكاملة من الخدمات للحجاج القادمين عن طريق الجو وحتى منتصف شهر المحرم القادم؛ تشمل الخدمات المقدمة في المطارات : المحافظة على سلامة الركاب القادمين وتنظيم حركة الطائرات، ومراقبة أداء الأنظمة التقنية والكهربائية داخل المطارات، إضافة إلى الإشراف على وصول واستلام الأمتعة والمحافظة على النظافة للمرافق التابعة للمطارات.

وتستقبل صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ما يقارب 50.000 حاج يوميًا، حيث تعد الصالة مطارًا قائمًا بحد ذاته مزودة بجميع الخدمات والمرافق الحكومية ووكلاء مؤسسات الطوافـة.

وعلى مستوى النقل بوساطة الحافلات يبلغ عدد الرحلات المجدولة من وإلى الحرم لخدمة نقل الحجاج 2.100.000 رحلة عبر 18.715 حافلة خلال أيام الحج، ويعمل أكثر من 32.800 موظف ومشرف وسائق على عمليات نقل الحجاج بالحافلات من نقابة السيارات، والهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج التي تعمل على وضع تنظيم يضمن تحديد مسؤولية سلامة السيارات التي تستعمل لنقل الحجاج، وتأمين المراقبة على عمليات نقل الحجاج، والتأكد من تقديم أصحاب الشركات تعهد يضمن صلاح حافلاتهم للعمـل والتأمين على كل حافلاتهم، والتأكد من خضوع حافلات الشركات للفحص الفني وفحص السلامة بمحطات الفحص الدوري، والوقوف على مواقع شركات نقل الحجاج عن طريق الجولات الميدانية للكشف على الحافلات المجتازة للفحص الدوري بمحطات الفحص الدوري، وتشغيل نظام تسجيل الحافلات والمخالفات وبيانات الحافلات المعتمدة التي تشمل نوع الحافلة ورقم رخصتها ورقم الهيكل وانتسابها إلى أي شركة، ومتابعة تشغيل الحافلات في المطارات والميناء والاستراحات على الطرق ومراكز التوجيه والتفويج ومراكز المساندة، ومتابعة ترحيل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ومراقبة أعطال الحافلات، ومباشرة الحوادث لا سمح الله فور حدوثها والتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من سرعة إتمام الإجراءات، والتأكد من توفر وكفاية اللوحات الإرشادية الدالة إلى مدن الحج، والتأكد من توفر مرشد لكل حافلة والتنسيق مع المختصين في إرشاد الحافلات.

وعلى مستوى نقل الحجاج عبر قطار المشاعر عملت هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تهيئة قطار المشاعر لحج هذا العام لنقل أكثر من مليونين ومائة ألف حاج في أكثر من ألف رحلة خلال سبعة أيام، عبر تسع محطات موزعة على عرفات ومزدلفة ومنى.

أما على مستوى الخدمات اللوجستية ( البريد السريع ، الشحن ، التخزين ، الإمداد) فيعمل أكثر من 550 موظفًا من مؤسسة البريد السعودي في 22 مكتبًا بريديًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر، و5 مكاتب في منى ومكتب في عرفة وآخر في منى والمشاعر، بمساندة 150 سيارة و71 دراجة نارية.

وتعمل المنظومة على مدار الساعة طيلة أيام الحج وتشمل الخدمات البريدية في موسم الحج : خدمة “طرود الحاج” الهادفة إلى الحد من الأوزان الإضافية، التي يضطر الحاج إلى حملها أثناء تنقله، وتشمل الخدمات المقدمة للحجاج خدمة بيع سندات الهدي والأضاحي في الحج بالتعاون مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي عبر نقاط البيع في جميع مكاتب البريد المنتشرة في أرجاء المملكة أو الأكشاك المؤقتة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة.