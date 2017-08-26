أعجبني كثيراً تأثير مقطع الفيديو الذي لاقى انتشاراً واسعاً لمواطنة وهي توثق في أحد الشوارع المكتظة بالعمالة الأجنبية بأحد أحياء الرياض، طريقة بيع الخضروات والفواكه التي يمارسها مجموعة منهم من خلال بسطات عشوائية غير منظمة، وغير نظامية.

كنت أعرف وكثيرون غيري ، أن انتشار هذا الفيديو سيأتي بعده إجراءاً سريعاً من الجهة المعنية، وبالفعل تم ذلك وفي “فترة وجيزة” كما نحب أن نعنون كصحفيين بعد أن نتلقف بيانات الأخوة المتحدثين الرسميين ونسارع في نشرها كسبق صحفي .

مادامت هذه الإجراءات أو الحملات نفذت في فترة وجيزة إذن فهناك إنجاز أو سرعة تجاوب ، لكن لمن يُحسب هذا الإنجاز؟ للمواطنة التي وثقت هذا المشهد الذي يتكرر يومياً في هذا المكان؟ ، أم للجهة التي داهمت بحملتها التفتيشية هؤلاء الباعة وضبطتهم، وصادرت أطنان الخضروات والفواكه التي يبيعونها ؟

هناك الكثير من الأماكن والشوارع في مدينة الرياض تحديداً والتي لن تتردد حين تمر بها، أن تقول كما قالت هذه المواطنة : “ما أحس إني في السعودية”!

الجهات المعنية لابد أن تكون حاضرة في الميدان باستمرار، كما أن حس المواطنة الحقيقي يجب أن يحضر من قبل المسؤولين والمراقبين في تلك الجهات، فنقل المسؤولية من جهة إلى جهة أخرى بات أمراً غير مقبولاً وقد يعرقل الحلول لإنهاءها والأهم عدم عودتها مجددا ً، إذ من الأفضل أن تقوم الجهات في التنسيق فيما بينها؛ فبدلاً من رمي المسؤولية من جهة حكومية إلى جهة أخرى كان الأجدى أن تكون المسؤولية مشتركة بإبلاغها ودياً بوجود خلل أو مشكلة معينة ضمن حدود مسؤوليتها ، خدمةً للمصلحة العامة، كذلك لا نغفل دور المواطنين والمواطنات فقد أصبحوا أكثر وعياً وأكثر تعاوناً مع الجهات الحكومية، لذا نرى الكثير منهم يقوم بدور رقابي غير مباشر من خلال رصد التجاوزات التي يتضرر ابن البلد منها، بغض النظر عن هوية مرتكبيها أو جنسياتهم.

لاشك أن كاميرا الجوال أصبحت تمكِّن – وفق ظروف معينة – أي شخص من أن يحدث تأثيرا ً و تغييراً سريعاً من خلال تجاوب المسؤولين؛

ومن هنا فسأصف هذه الكاميرا بـ”السلطة الخامسة” كونها أصبحت وسيلة ً مؤثرةً في صناعة القرار، وأداة رقابية سريعة المفعول في وقتنا الحالي .

وأخيراً أقول :

من الجميل أن نرى هذا الحس الوطني من السيدة صاحبة مقطع الفيديو، ومن الجيد أن نرى تجاوبا سريعاً من أمانة منطقة الرياض، لكن من الجيد أيضاً أن تطبق الأنظمة الصارمة في حق المخالفين، كي لا يتكرر هذا المشهد، وتكون العقوبة قاسية لكي لا يتجرأ أحد على القيام بها أو تكرارها، ولا أريد أن يعلق أحداً بقوله : ( لا تقطع أرزاق الناس ).. فإن كسب الرزق لا يكون على حساب صحتي، وصحتك، وصحة الآخرين .

مشعل الغانم

رئيس التحرير



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