سفير المملكة لدى باكستان : تواصلنا مع ذوي المتوفين وجاري نقل جثامينهم إلى المملكة

واس – فجر

أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي عن التعازي والمواساة في وفاة عدد من منسوبي القنصلية العامة للمملكة بمدينة كراتشي الذين وافتهم المنية أمس غرقًا قبالة سواحل مدينة كراتشي أثناء قيامهم برحلة بحرية .

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم أن منسوبي القنصلية وهما (علاء بن عطية القثامي، وعبدالله بن فالح السبيعي ، وفهد ابن الموظف فيحان العصيمي ) قد توفوا غرقًا أثناء السباحة في نزهة بحرية .

وأضاف أن السفارة في إسلام آباد والقنصلية بكراتشي قد اتخذتا ما يلزم من إجراءات بعد التواصل مع أسرهم لنقل جثامينهم إلى المملكة ، مشيدًا بجهود وتعاون المسؤولين في وزارتي الخارجية والداخلية والقوات البحرية الباكستانية مع السفارة في هذا الصدد .

وسأل السفير المالكي المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .