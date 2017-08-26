تأكد غياب عموري عن مباراة الإمارات والأخضر المقبلة ضمن تصفيات كأس العالم

متابعات – فجر

تأكد اليوم الأحد غياب صانع الألعاب عمر عبد الرحمن المعروف بـ “عموري” عن مباراة الإمارات ومنتخبنا الوطني المقبلة بعد غد الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم… وذلك بسبب عدم جاهزية اللاعب التامة إثر تعرضه لإصابة في الكاحل.

قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره وتقديره للاتحاد الاماراتي لكرة القدم، وذلك نظير تخصيصه لعدد 4.000 تذكرة مجانية للجماهير السعودية الراغبة في حضور مباراة منتخبنا الوطني الأول الذي يحلّ ضيفًا على شقيقه الأبيض الاماراتي ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

حيث سيتم توزيع التذاكر على الجماهير السعودية أمام البوابات الخاصة للجماهير السعودية والتي ينتظر أن يعلن عنها الاتحاد الإماراتي في وقتٍ لاحق.

يذكر أن الجمهور السعودي له 8% من الملعب وهو ما يعني 1817 مقعد حسب اللائحة.. حيث رفعها الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إلى أكثر من الضعف.