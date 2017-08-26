قائد قوات الحج يتفقد مركز القيادة والسيطرة ويطلع على الخطط المرورية

متابعات – فجر

قام معالي قائد قوات امن الحج الفريق اول ركن خالد بن قرار الحربي بجولة تفقدية على عدد من قيادات قوات امن الحج حيث كانت البداية بزيارة مركز القيادة والسيطرة لامن الحج استمع فيها الى شرح مفصل عن خطة المركز قدمها اللواء عبدالله بن حسن الزهراني قائد المركز تضمن تفصيلا لمجمل الادوار التي يقوم بها مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج للربط بين كافة القيادات الأمنية المشاركة في حج هذا العام إضافة الى ما يقدمه المركز من خدمات لكافة الجهات المشاركة تسهم في تقديم الخدمة المثلى لضيوف الرحمن.

عقب ذلك التقى قائد قوات أمن الحج ، بالمساعد لشؤون الأمن اللواء منير بن بجاد الجبرين وبالقيادات الميدانيه والتنفيذيه لشؤون الامن استعرض خلال اللقاء الخطة التنفيذيه لمهام شؤون الامن في الحج وآلية تنفيذيها، عقب ذلك قام معاليه يرافقه عدد من قيادات قوات امن الحج بزيارة الى مقر قيادة قوة المرور المشاركة في حج هذا العام حيث كان في استقبال معاليه ومرافقيه اللواء خالد بن أحمد الضبيب مساعد قائد قوات امن الحج لشئون المرور واستمع الفريق اول الحربي الى شرح عن الخطط المرورية طوال موسم الحج من اللواء الضبيب ، عقب ذلك عقد لقاء مع كافة قيادات المرور حيث استهل قائد قوات امن الحج حديثه بنقل تحيات وتقدير القيادة لكافة الضباط والافراد المشاركين معبرا عن اعتزازه بما تقوم به قيادة المرر من مهام خلال مشاركاتها المتعدده في مواسم الحج واصفاً اداور المرور بالمهمه والحيويه لما لها من اهمية بالغه في نجاح باقي خطط القوات المشاركة في مهمة الحج

عقب ذلك قام معاليه بجولة تفقدية على مشعر عرفات ومزدلفة ومنى ومنطقة جسر الجمرات وقف من خلالها على التنظيمات المتبعة في طرق المشاة والمركبات وابرز ما تم استحداثه للمشاة من ممرات اضيفت في خطة هذا العام متمنيا من الجميع العمل بروح الفريق الواحد.وصولاً إلى النجاح المأمول .