مصادرة 5 الاف كرتون مياه بمكة

متابعات – فجر

صادرت بلدية الشوقية الفرعية بمكة أكثر من 5000 كرتون مياه أثناء محاولة توزيع كميات كبيرة من عبوات المياه بطرق عشوائية وبواسطة شاحنات غير مخصصة لهذا الغرض. وكان مراقبو البلدية الميدانيون اشتبهوا خلال جولاتهم الميدانية في أحد المستودعات المخالفة شاحنات كبيرة وبالتفتيش اتضح أن المستودع عشوائي وغير مهيأ للتخزين وغير مرخص من قبل الجهات الرسمية، وغير مستوفٍ للاشتراطات الصحية، ويضم كميات من كراتين المياه سيئة التخزين وفي درجات حرارة عالية، كما تم تفتيش الشاحنات ووجدت محملة بكميات كبيرة في طريقها إلى التوزيع في مكة المكرّمة.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية، المهندس ممدوح بن محمد عراقي: إنه تم تكثيف النشاط الرقابي في كل الأحياء السكنية بواسطة الفرق.

من جهته قال المهندس موسى النعمي، مشرف مركز الإسكان التابع لبلدية الشوقية، والذي باشر الحالة: “إن الموقع يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والتجهيزية، ويتم التخزين فيه بصورة سيئة للغاية وفي درجات حرارة عالية، وأشار إلى أنه تمت مصادرة الكميات الموجودة في الشاحنات نظرًا لتعرضها لسوء التخزين، وقد بلغت (5400) كرتون ماء صحة محملة في (3) تريلات كبيرة.