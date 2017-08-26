“البلوي”يصدر قرارا بترقية 991 فردا من رتبة جندي إلى جندي أول

متابعات_فجر

أصدر مدير حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي قراراً بترقية (٩٩١) تسعمائة وواحد وتسعون فردا من رتبة جندي الى رتبة جندي أول.

هذا وقد تقدم معالي مدير عام حرس الحدود بأسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية – حفظه الله- لدعم سموه الكريم لقطاع حرس الحدود ولما يحظى به رجاله من إهتمام ورعاية كريمة من لدن سموه الكريم.

كما هنأ الفريق البلوي كافة الأفراد المترقين سائلاً المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية وان تكون الترقية حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم ، متضرعا للمولى عز وجل ان يحفظ للوطن قيادته الرشيده ويحفظ عليه أمنه واستقراره دوماً وأبدا.

الجدير بالذكر أن الفريق البلوي أصدر قراراً بترقية (٢٤٠٦) ألفان وأربعمائة وستة أفراد من مختلف الرتب والتخصصات في شهر رمضان الماضي.