شرطة الرياض تلقى القبض على خاطفة مولود الخرج

متابعات_فجر

تمكن رجال شرطة منطقة الرياض من القبض على خاطفة مولود الخرج.

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض ان الأجهزة الأمنية بمحافظة الخرج قد تلقت بتاريخ ٢-١٢-١٤٣٨هـ

بلاغاً من النقطه الأمنية بمستشفى الملك خالد بالمحافظه عن اختطاف طفل حديث الولاده أثناء تواجده رفق والدته بقسم الولاده .

و نظراً لأهمية البلاغ و بشاعة الجرم فقد عملت شرطة المحافظة بتوجيه من صاحب السموّ الملكي أمير منطقة الرياض بالنيابه على استنفار كافة قواها الميدانيه تساندها ادارة التحريات و البحث الجنائي و بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة المنطقة ، حيث تم العمل تفعيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعه و جرى تشكيل فريق عمل على قدر عالي من الكفاءه للبحث عن الطفل المختطف في جميع المحاور والاتجاهات في سبيل استعادته وضبط الجناه ، و بتوفيق من الله أثمرت الجهود الأمنيه بعد تضييق الخناق على المشتبه بهم من العثور على الطفل بجوار أحد المساجد بالمحافظه ، حيث تم إعادته للمستشفى و تسليمه لذويه بعد التثبت من هويته من خلال مطابقة البصمه الوراثية .

و رغم شُح المعلومات و ندرتها فقد تواصلت الجهود الأمنيه على مدار الساعه ، و بتوفيق من الله تمكنت ادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقه بعد تحقيق الاشتباه من ضبط المتهمه الرئيسيه و كافة أطراف البلاغ في فترة زمنيه وجيزه و تسليمهم مركز الشرطة المختص و اشعار فرع النيابة العامة بالمحافظة لاكمال اللازم حسب الاختصاص

و شرطة منطقة الرياض اذ تعلن عن ذلك ،فهي تهنئ والدي الطفل على عودته سالما ، و تؤكد عزمها المٌضي قدماً في مكافحة الجريمه و ضبط مرتكبيها و فرض الأمن و السكينه العامه