الصحة توفر أجهزة للعناية بالقلب لخدمة الحجاج المرضى

متابعات_فجر

سخرت وزارة الصحة, إمكاناتها وكوادرها لخدمة حجاج بيت الله الحرام, وذلك بعدما رفعت جاهزية مستشفياتها ومراكزها في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأعلنت جاهزيتها.

وتعد مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، من أبرز المدن الصحية المتخصصة في علاج أمراض القلب، حيث توفر كل عام أجهزة متقدمة لعلاج حالات القلب، من ضمنها أجهزة كهربائية للقلب ،لخدمة المرضى من حجاج بيت الله الحرام .

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية,منذ بداية موسم حج هذا العام أجرت أكثر من 147 قسطرة قلبية، و 7 عمليات قلب مفتوح.