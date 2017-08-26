إجراء 465 عملية جراحية للوجه والفكين في مستشفى الإيمان العام

متابعات_فجر

قالت “صحة الرياض” ان مستشفى الإيمان العام بالرياض اجرى (465) عملية جراحية للوجه والفكين ما بين عمليات صغرى وعمليات كبرى معقدة، وذلك خلال الثمانية أشهر الماضية منذ افتتاح قسم الوجه والفكين في المستشفى, حيث بلغ عدد العمليات الصغرى تحت التخدير الموضعي ( 440 ) عملية كعلاج اضراس العقل المطمورة, وتفريغ خراجات الأسنان, وخزعات الانسجة, وتثبيت الكسور بجبيرة معدنية بدون جراحة وتجريف حويصلات .

فيما بلغ عدد العمليات الكبرى تحت التخدير العام ( 25 ) عملية تشمل تثبيت كسور عظام الوجه بالشرائح المعدنية, وترميم قاع العين بشبك معدني, وعلاج الشفة الارنبية جراحياً, وتفريغ خراجات ناتجة عن العدوى وجميعها تكللت بالنجاح ولله الحمد .

الجدير بالذكر ان قسم جراحة الوجه والفكين قد تم افتتاحه شهر ربيع الأول من العام الحالي 1438هــ ، ويضم نخبة من الأطباء والكوادر المؤهلة في هذا التخصص ومجهز بكافة الاجهزة والاحتياجات اللازمة لتشخيص وعلاج وجراحة الوجه والفكين.