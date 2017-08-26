جاهزية فريق الإنقاذ المائي بالدفاع المدني للتعامل مع حوادث الغرق بالسيول خلال موسم الحج

متابعات_فجر

نفذت فرق الانقاذ المائي بالدفاع المدني تدريباتها لرفع الجاهزية والكفاءه للتعامل مع حوادث الغرق في السيول وتجمعات المياه – لا سمح الله – خلال موسم الحج.

وشملت التدريبات كل ما تحتاجه فرق الانقاذ المائي من مهارات لأداء واجبها كالقفز من ارتفاعات شاهقة، والبقاء تحت الماء لفترات طويلة، مؤكدة جاهزيتها في التعامل مع أي حالة طارئة بسرعة وكفاءة عالية.

وأوضح قائد فريق تدريب الانقاذ المائي الرائد محمد معيض الشهري، أن أفراد فريق الإنقاذ المائي تلقوا تدريبات تأسيسية ومتقدمة داخل المملكة، وخارجها، إضافة للتدريب على رأس العمل طوال السنة حتى مشاركتهم في موسم الحج.

وقال الشهري: نحرص من خلال التدريبات التي تعقد يومياً على رفع اللياقة البدنية، والتأكيد على مهارات الغوص أو طرق البحث والإنقاذ سواء في المياه سيئة الرؤية أو عديمة الرؤية،إلى جانب مهارات الانقاذ في السيول.

فيما قال المدرب العريف حامد حسين القحطاني: نحن في الإنقاذ المائي نتدرب على مختلف المراحل ابتداء من القوارب، والسباحة والغطس والإنقاذ المائي، ورفع مستوى اللياقة لدى المتدربين من ضباط وأفراد، مشيراً إلى وجود برنامج خاص لرفع الياقة البدنية خلال الحج، ثم التدريب على طريقة الإنقاذ وانتشال الغرقى من داخل المياه سيئة الرؤية وعديمة الرؤية.

من جانبه بين عضو فرق الإنقاذ المائي بالطائف رقيب أول علي سعيد القحطاني،أنهم تلقوا خلال هذا العام تدريبات مكثفة في اللياقة وفي عمليات الإنقاذ والبحث والانتشال والغوص، بإشراف مدربين متخصصين، في المسابح، وفي المياه عديمة الرؤية والآبار والمستنقعات واختلاطات البنزين وأول أكسيد الكربون في الآبار.