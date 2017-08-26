النقابة العامة للسيارات ترحل 1496313 حاجاً

متابعات_فجر

رَحّلت النقابة العامة للسيارات ممثلة في فرعها بمحافظة جدة منذ مطلع الشهر الحالي حتى اليوم 1496313 حاجاً قدموا من خارج المملكة عبر منافذ المحافظة البرية والبحرية والجوية , إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة , كذلك إلى الجحفة والعودة لمكة المكرمة .

وأفاد مدير فرع النقابة بمحافظة جدة وليد بن زكي سندي،أن استعدادات إدارته بدأت منذ وقت مبكر لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن عبر 28 شركة نقل للحجاج من منفذي جدة الجوي “مطار الملك عبدالعزيز الدولي ” والبحري “ميناء جدة الإسلامي ” إلى المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومن ثم العودة بهم إلى المنافذ بعد أن يمن الله عليهم بإتمام فريضتهم في أمن ويسر .

وبين أن ما تشهده النقابة هذا العام من تطور كبير وتميز في خدماتها المقدمة, إلى ما وفرته وزارة الحج والعمرة من الأنظمة الذكية التي تسهل على ضيوف الرحمن مناسك الحج، كنظام المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، الذي يعد نظاماً متكاملاً منذ بداية عمل التعاقدات الإلزامية من سكن ونقل وإعاشة , إلى جانب ما يتيحه النظام من التعاقد إلكترونياً مع الشركات والمؤسسات على الخدمات المختلفة , وسداد قيمة تلك العقود المبرمة إلكترونيا .