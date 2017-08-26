“الصحة” تستعد لموسم حج هذا العام بـ 451 تجهيزاً إسعافياً

متابعات_فجر

جهزت وزارة الصحة 51 سيارة إسعاف كبيرة، موزعه بين مستشفيات المشاعر المقدسة والمراكز الصحية الموسمية خلال موسم الحج، إضافة إلى 100 سيارة إسعاف مزودة بأحدث الوسائل الإسعافية والعلاجية لتقديم خدمات الطوارئ والطب الميداني.

كما جهزت ودربت أكثر من 200 فرقة راجلة لتقديم الإسعافات الطارئة، فيما عززت ذلك بـ 100 فرقة طبية مكونه من أطباء وتمريض وفرق دعم متمثلة بلجنة الطوارئ والطب الميداني.

يذكر أن سيارات الإسعافات تم تجهيزها بأجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة مناظرة العلامات الحيوية وصدمات القلب ومثبتات الكسور، والعلاجات الإسعافية، وأكياس مبردة للتعامل مع حالات ضربات الشمس.