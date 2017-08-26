إخسري 5 كيلو من وزنك في 3 أيام عن طريق الأناناس

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يعتبر الاناناس من الفاكهة التي تسهل عملية الهضم ويحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تنظف الجسم من الجسوم. كما أنه مدر للبول .

لذا يمكن الاعتماد عليه عند اتباع حمية لخسارة الوزن. وإليكم هذا البرنامج الذي قد يساعدكم على أن تفقدوا 5 كيلو في 3 أيام فقط.

اليوم الأول

الفطور: قطعة من الخبز المحمص مع قطعتين من الأناناس.

الغداء: طبق بروكولي مطهو، قطعة من لحم السمك أو الدجاج المشوي وشرحتان من الأناناس.

العشاء: كوب من الخس، قطعة من صدر الدجاج المشوي وقطعتان من الأناناس.

اليوم الثاني

الفطور: كوب من اللبن الزبادي وقطعتان من الخبز المحمص وشرحتان من الأناناس.

الغداء: قطعة من سمك السلمون المشوي وشرحتان من الأناناس.

العشاء: علبة تونا، كوب من الخس وشرحتان من الأناناس.

اليوم الثالث

الفطور: قطعتان من البسكويت وكوب من القهوة سريعة التحضير غير المحلاة وشرحتا أناناس.

الغداء: خضار مطهوة على البخار وقطعة من لحم صدر الدجاج المشوي وشرحتا أناناس.

العشاء: شوربة خضار خفيفة وشرحتان من الأناناس.

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