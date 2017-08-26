القوات المسلحة تسخر جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج

متابعات_فجر

سخرت القوات المسلحة السعودية جميع إمكاناتها مع الجهات الأمنية الأخرى في موسم حج هذا العام, لخدمة ضيوف الرحمن في منطقة الحرم المكي والمشاعر المقدسة, والإسهام في الحفاظ على سلامتهم وراحتهم .

وتقوم القوات البرية بمساندة الدفاع المدني في عمليات المسح الإشعاعي والتطهير الكيميائي من الغازات السامة, وإبطال المتفجرات, وتشارك الشرطة العسكرية طيلة فترة حج هذا العام بأعمال الحراسة وحفظ الأمن بالمخيمات وتنظيم السير، فيما تقوم القوات الجوية بتسجيل حضورها بطائرات مساندة لتنفيذ الخطة الأمنية تحسباً لأي طارئ .

كما استعدت عناصر الأسطول الغربي من القوات البحرية لمساعدة قوات الدفاع المدني بمجموعة من الغواصين بكامل تجهيزاتهم مزودين بقوارب مطاطية للإسهام في عمليات البحث والإنقاذ تحسباً لهطول الأمطار ووصول السيول إلى المشاعر المقدسة .

ووفرت القوات المسلحة من خلال الإدارة العامة للخدمات الطبية, خدماتها الطبية والعلاجية لحجاج بيت الله الحرام من خلال خدمات صحية متكاملة بمستشفى القوات المسلحة والمستشفى الميداني, ومركزٍ إسعافي جديد بمنى, ومستشفىً متنقل في عرفة ، إضافةً إلى العديد من المراكز الطبية في كل من منى وعرفات ومزدلفة, مع وجود مستوصف قوة الإسناد الإداري بالمغمس, ومركز القوات المسلحة بدقم الوبر والإخلاء الطبي الجوي على مدار الساعة, كما تم تخصيص هاتف مباشر (0125583263) لتقديم الاستشارات الطبية والتثقيف الصحي بلغات متعددة .

وبدورها تقدم الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة خدمات جليلة لضيوف الرحمن, من خلال استضافة بعض كبار العلماء والدعاة, وتوزيع الرسائل والمطبوعات والمطويات التي تحتوي على توضيح مسائل وأعمال النسك, إضافة إلى بث رسائل توعوية لضيوف الرحمن .

وقامت الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين ( إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم ), بتنفيذ الترتيبات اللازمة لاستضافة أسر الشهداء والمصابين في أداء مناسك الحج وتسخير جميع الإمكانيات من أجل راحتهم لأداء مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة وتأمين جميع الاحتياجات لهم .

كما تقوم إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة بإنهاء جميع الإجراءات التنسيقية لضيوف الوزارة, وحجاج قوات دول التحالف, مع الجهات ذات العلاقة, لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، فيما تقوم الإدارة بإعداد التقارير الإعلامية بشكل يومي خلال موسم الحج, لإبراز مهام وإنجازات القوات المسلحة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال التواصل مع جميع وسائل الإعلام .