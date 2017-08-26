خطط إخلاء فرضية في معسكرات الكشافة بالمشاعر المقدسة

متابعات_فجر

نفذت معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة الحجاج، أمس، خطط إخلاء فرضية في معسكراتها الفرعية بمشعري منى وعرفات بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي, وذلك ضمن إستراتيجية جمعية الكشافة في العمل المنهجي.

وأبدى الكشافة في خطة الإخلاء الوهمية استعداداً مميزاً للتعامل مع حالات الطوارئ والإسعافات الأولية، حيث تحرص الجمعية على تأهيل منسوبيها قبل قدومهم للمشاعر خاصة، كما أن كثيراً من مفردات الإخلاء تضمها شارات الهواية التي تعد أحد أهم عناصر الطريقة الكشفية العالمية.

وأفاد منسق الطوارئ في المعسكرات القائد الكشفي خالد السبيعي أن الجمعية تعمل على تطبيق مهام إدارة المخاطر بكفاءة ومهنية عالية لتحقيق أقصى درجات الحرص خاصة بالتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية لدرء المخاطر وتخفيضها وحفاظاً على حياة الكشافين والقادة, مشيراً إلى أن التطبيق الميداني يكون له دور كبير في ترسيخ المعلومات النظرية والتطبيقية التي تلقاها الكشافة والجوالة والقادة الكشفيين في قطاعاتهم بمختلف المناطق والمحافظات قبل توافدهم على معسكرات الخدمة العامة بالمشاعر المقدسة .