خفر السواحل الأمريكي ينقذ ما لا يقل عن 17 شخصًا في أعقاب إعصار هارفي

متابعات_فجر

أنقذ خفر السواحل الأمريكي ما لا يقل عن 17 شخصًا بعد أن ضرب إعصار هارفي ولاية تكساس.

وقال خفر السواحل، إنه انقذ شخصين، كانت قد تقطعت بهم السبل بالقرب من روكبورت بولاية تكساس، بطائرة مروحية صباح السبت. وكما تم إنقاذ 15 شخصًا من ثلاثة قوارب كانوا في محنة بالقرب من بورت ارانساس بولاية تكساس.

وأضاف خفر السواحل، أنه تم استدعاء طائرتين مروحيتين من أجل إنقاذ الـ 15 شخصًا.

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