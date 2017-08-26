الشرطة البريطانية: هجوم بكنغهام حادث إرهابي

متابعات_فجر

قالت الشرطة البريطانية السبت، إن الهجوم الذي وقع خارج قصر بكنغهام كان حادثًا إرهابيًا.

وذكر قائد شرطة مكافحة الإرهاب في سكوتلنديار دين هايدون، أن المهاجم (26 عامًا) كان يقود سيارة ومسلحًا بسيف.

وأضاف هايدون أن المهاجم المحتجز الآن لدى شرطة مكافحة الإرهاب، تعمد التوجه بسيارته صوب سيارة فان تابعة للشرطة وتوقف أمامها في منطقة قريبة من قصر بكنغهام، مقر إقامة الملكة إليزابيت في لندن. وتصدى ضباط غير مسلحين لسائق السيارة الذي أمسك بسيف كان في دواسة مقعد الراكب الأمامي، موضحًا بأن ثلاثة ضباط شرطة أصيبوا بجروح بسيطة.

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