السفارة الأمريكية لدى جوبا تعلن مصرع أحد مواطنيها في جنوب السودان

متابعات_فجر

أكدت السفارة الأمريكية فى جوبا السبت، مصرع أحد المواطنين الأمريكيين في جنوب السودان.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن السفارة أوضحت فى بيان أصدرته بهذا الصدد أن جثمان المواطن الأمريكي القتيل كريستوفر آلان، نقل إلى إحدى المستشفيات العسكرية في جوبا، وتم إبلاغ أسرته بالحادث. وعلى صعيد متصل، صرح متحدث باسم قوات الجيش في جنوب السودان بأن المواطن الأمريكي لقى مصرعه إثر قيام عناصر متمردة في وقت سابق اليوم بمهاجمة بلدة “كايا” حيث حوصر المجني عليه خلال اشتباك القوات الحكومية مع هؤلاء المهاجمين.

وقال المتحدث أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن سقوط 15 قتيلاً فى صفوف العناصر المتمردة.

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