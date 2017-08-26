نصائح وإرشادات للحد من تناول السكر بشكل مفرط

متابعات – فجر :

إن كنت تحبين السكر والحلويات ولكنك تخشين من الإفراط في تناولها بسبب تأثيرها السلبي على صحتك وعلى شكلك الخارجي، إليك في هذا المقال من موقع الإماراتية للأخبار أبرز العلامات التي تدل على تناول السكر بكثرة. ما هي علامات تناول السكر بكثرة؟ – الإفراط في تناول السكر يسبب في كثير من الأحيان الجفاف على صعيد الفم والحلق، لذا متى شعرت بأنك تواجهين هذه المشكلة، وأنك بحاجة إلى شرب الكثير من الماء، فهذا دليل على ارتفاع معدل السكر في الدم. ويشير ذلك إلى إفراطك في تناول السكر من حلويات وشوكولا وغيرها. – أيضاً من أبرز علامات تناول السكر بكثرة نشير إلى الشعور بالغثيان، إذ يسبب نوعا من عسر الهضم خصوصاً وأن السكر يعتبر من المواد الغذائية التي لا يسهل هضمها بسهولة، ولا تتمكن الأنزيمات في الجسم على تكسيرها بسرعة. وهذا السبب يؤدي إلى الشعور بالغثيان لعدم قدرة الجسم على تفتيت السكر بالكامل. – أيضاً يعتبر التعب الشديد والخمول والكسل من ابرز العلامات التي تشير إلى أنك أفرطت في تناول السكر بكثرة. وفي هذه الحالة، ينصح بشرب الماء الذي يساعد على تفتيت الدهون، والإبتعاد لبعض الوقت عن تناول الحلويات والسكريات، كي تتمكني من استعادة نشاطك وحيويتك. – هذا بالإضافة إلى أن الإفراط في تناول السكريات يمكن أن يؤدي إلى التقلب المزاجي القوي، خصوصاً أنه يرفع من نسبة العصبية في الجسم، فتتغير طباعك بسرعة. حينها من المهم أن تدركي أنك تناولتي الكثير من السكر.