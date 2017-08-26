“شرطة جدة” : القبض على أشخاص يمارسون الشعوذة وبحوزتهم طلاسم سحرية

متابعات – فجر :

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة جدة، بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من القبض على مجموعة من الأشخاص؛ وُجد بحوزتهم طلاسم سِحرية، ويحرفون آيات القرآن الكريم، ويتلاعبون بها.

وأعلنت مصادر؛ ” أن دوريات الأمن بالتنسيق مع الهيئة، ضبطت مجموعة من الأشخاص بعد جمع المعلومات، وإعداد كمين مُحكم، ووُجد بحوزتهم طلاسم سِحرية؛ فتم تحويل المضبوطات من قِبل رئيس قسم شرطة الشمالية إلى هيئة محافظة جدة لاتخاذ ما يلزم حيالها بالطريقة الشرعية، ووُجد بها طلاسم ورموز سحرية، وكذلك تحريف آيات القرآن الكريم والتلاعب به. فيما تولت النيابة العامة التحقيق مع الأشخاص بحكم الاختصاص.