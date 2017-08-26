إعصار ” هارفي” يتسبب في مقتل شخصاً و يخلف دماراً في ولاية تكساس الأمريكية

متابعات – فجر :

هز إعصار هارفي ولاية تكساس، كأقوى إعصار يضرب أمريكا خلال 12 عاماً، أمس الجمعة، وتسببت الرياح المصاحبة للإعصار والتي تبلغ سرعتها 130 ميلاً في الساعة، في انهيار المباني وإصابة العشرات، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 155 ألف نسمة. حيث غمرت مياه الأمواج الطرق في ولاية تكساس، واقتلعت الرياح أسطح المنازل والأشجار، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” اليوم السبت.

وذكرت أنباء محلية عن وقوع أضرار جسيمة في مدينة روكبورت، التي تبعد حوالي 30 ميلاً خارج كوربوس كريستي، ترافقت مع انهيار وتدمير عدد من المباني والمنازل، متسببة في إصابة العديد من الأشخاص الذين نقلوا إلى مستشفى محلي مؤقت .

وكان ترامب وقع في مقر الرئاسة بكامب ديفيد على إعلان كارثة في تكساس، قائلاً: “بناء على طلب من ولاية تكساس، وقعت على إعلان الكوارث، الذي يسمع لجميع القوى الحكومية تقديم المساعدات الكاملة للولاية”.

يذكر أن هارفي هي أقوى عاصفة تضرب الولايات المتحدة خلال 12 عاماً، ومن المتوقع أن تؤدي إلى فيضانات “كارثية”، كما حذرت دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية، من أن الإعصار الذي اندلع منذ مساء أمس، “مجرد بداية للعديد من الكوارث الصعبة في الأيام القادمة”.