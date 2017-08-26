سفارة خادم الحرمين في باكستان تنعى وفاة زملاء في حادث كراتشي

متابعات – فجر :

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في إسلام آباد عن خالص تعازيه لموظفيها في القنصلية العامة في كراتشي والذين وفاتهم المنية غرقاً أثناء رحلة بحرية. ونشرت السفارة في بيان رسمي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ تتقدم سفارة خادم الحرمين الشريفين في إسلام آباد وقنصلية خادم الحرمين الشريفين في كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية بأحر التعازي لذوي الزملاء وفاتهم المنية غرقاً أثناء رحلة بحرية ،سائلين المولى عز وجل أن يرحمهم و إن يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان؛ انا لله وانا اليه راجعون.