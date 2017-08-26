وقالت الوكالة الدعائية لداعش إن “منفذ عملية الطعن في بروكسل هو من جنود داعش نفذ العملية استجابة لندرات استهدف دول التحالف”.

وتوفي المهاجم وهو بلجيكي من أصل صومالي يبلغ من العمر 30 عامابعد نقله إلى المستشفى بعد أن أطلق جنود بلجيكيون النار عليه.

وكان متحدث باسم السلطات البلجيكية قد قال إنه “بناء على الهوية التي لدينا الآن فهو رجل في الثلاثين من عمره ومن غير المعروف أن له أنشطة إرهابية