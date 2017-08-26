مطار الملك عبدالعزيز الدولي يستقبل بالورود أكبر معمرة اندونسيية تجاوزت 104 عاماً

متابعات – فجر :

استقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي مساء اليوم وعبر مجمع صالات الحج والعمرة معمرة اندونيسية تبلغ من العمر 104عاما قادمة لاداء مناسك الحج لهذا العام .

وقدم مسؤولي المطار باقة من الورد بحضور سعادة القنصل العام الاندونيسي وعدد من المسؤولين في المطار وشركة طيران جاردوا الاندونيسية التي قدمت على متنها السيدة المعمرة.

وتقول السيدة ماريا مرجاني محمد انها سعيدة بوصلها الى المملكة العربية السعودية لاداء فريضة الحج التي كانت امنيتها طوال حيانها،مضيفة أنها ادت العمرة وعمرها ٢٩ عاما .

وتضيف ماريا فقدت في حياتي ثلاثة من ابنائي جميعهم توفاهم الله ولدي 15 حفيدا منهم ولم يبقى لي احد سوى جيراني الطيبين وقد ساعدوني وقدموا معي لهذا الحج لمساعدتي على تأدية فريضة الحج ،مشيرة الى انها ولدت في العام 1913.

واعرب عن شكرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الخدمات المقدمة للحجاج مشيرة إلى انها تعتبر السعودية بلدها والمسلمين اخوانها في كل مكان ،كما قدمت شكرها لادارة مطار الملك عبد العزيز الدولي على الحفاوة والتكريم.