هل يستويان مثلا..؟؟

بقلم / لواء .محمد مرعي العمري

طالعنا عادل عزت رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم بتصريحٍ فجٍ لا يصدر عن ذي فطنةٍ يعي عباراته قبل أن يطلقها وأرى في تصريحه إنتهازيةً مرفوضةً حينما يوظف الوطنية توظيفاً خاطئاً في مقارنته بين رجالنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي وبين لاعبي المنتخب حيث قال :

( مثلما ما لدينا أبطالٌ على الحد الجنوبي فلدينا

خمسة وعشرين بطلاً يمثلون المنتخب الوطني

ووعدونا بأنهم سيذهبون الى روسيا ) .

فمع تقديرنا لما توليه الدولة بقطاع الرياضة والشباب ، ومع نشوتنا كمواطنين سعوديين بإنجازات الكرة السعودية في السابق وتطلعنا إلى أن تتكرر بهمة لاعبي المنتخب الوطني الذين سيخوضون ما بقي لهم من مبارياتٍ على أمل الوصول الى مونديال روسيا- وإن كنت أراه مطلباً صعب المنال- مقارنةً بالفوارق الفنية والتنظيمية بينهم وبين لاعبي المنتخبات الأخرى وكذلك مع إعتزازنا بشعار الوطن االممهور على قمصان اللاعبين عندما يؤدون تلك المباريات .إلاَّ أن كلَّ ذي لبٍ لا يتفق مع التشبيه الذي أطلقه عزت بين رجالٍ شرفهم الله بالدفاع عن حياض الوطن وعن المقدسات وعن الأرض والعرض وبين لاعبي كرة القدم التي يَرَوْن فيها موهبةً ويتقاضون لممارستها ملايين الريالات في أيامٍ معدوداتٍ .

وبعيداً عن توظيف الوطنية والمزايدات بهذا المصطلح فإنَّ لديَّ من المبررات التي تجعلني أرفض هذا التشبيه ومن ذلك :

▪أن البون شاسعٌ بين قُدسيَّة المهمة المناطة بكلا الفئتين ففئةٌ تبذل النفس والدم وفئةٌ تُمارس هوايةً تجيدها لتكتسب الشهرة وتجني المال الوفير .

▪لو خسر لاعبو المنتخب نزالهم الكروي الذي لن يتجاوز الساعتين فسيودعون الفريق الخصم بالتحايا وتهنئة الفريق الفائز وفق ما تمليه أدبيات اللعبة .

▪أبطالنا على الثغور مطلوبٌ منهم أن يكونوا يقظين دائماً على أهبة الإستعداد تحسباً للعدو ولا يهنأنون بمطعمٍ ولا مشربٍ ولا راحةٍ ، في الوقت الذي يعلم اللاعبون بموعد المباراة قبل أشهرٍ عدةٍ يمارسون خلالها التدريبات وينعمون بالإقامة في الفنادق الفاخرة وتهيئة الأجواء المريحة لهم .

▪ عند إصابة أحد الأبطال في موطن الشرف فإسعافه جهوداً مضنيةً من الوحدات المساندة والتي غالياً ما تكون بعيدةً عن ساحات المعارك بينما لو سقط اللاعب في المباراة فخلال ثوانٍ قليلةٍ سيجد المختصين حوله .

وبالتالي فالمطلوب أن تكون التصريحات عقلانية ولا بأس من شحذ همم اللاعبين وتذكيرهم بما للوطن عليهم من واجباتٍ ونتمنى لهم التوفيق وأن يرفعوا راية وطنهم في المحافل الرياضية ولكن بعيداً عن مقارنةٍ تستفزُّ مشاعر البعض من لا يرى في الكرة مجداً يفاخر به وله الحق في تكييف مشاعره وأحاسيسه بما يناسبه ، والله من وراء القصد وبلوغ المراد .