6 قتلى وعدد من الجرحى في اشتباكات بين طرفي الانقلاب باليمن

واس – فجر

قتل 6 مسلحين في اقتتال اندلع بين حلفاء الانقلاب، ميليشيات الحوثي وقوات صالح، وسط العاصمة اليمينة صنعاء السبت، حسب ما قالت مصادر أمنية

واندلعت المواجهات بين الجانبين وسط تصاعد التوتر والخلافات الداخلية حول تقاسم النفوذ ونهب الأموال العامة، في المناطق الخارجة عن سيطرة الشرعية..

وأكد مراسل “سكاي نيوز ” أن الاشتباكات اندلعت في محيط منزل نجل علي عبدالله صالح في شارع حدة. وانتشرت قوات موالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح في ميدان السبعين كما تم إغلاق عدد من الشوارع المحاذية لميدان السبعين بسبب الإشتباكات بين طرفي التمرد

وكانت اشتباكات قد نشبت بين أنصار الرئيس اليمني المخلوع ؛ علي عبدالله صالح، وميليشيات الحوثيين قرب ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وصادرت ميلشيات الحوثي كاميرات التصوير في ميدان السبعين، واعتقلت عددًا من الصحفيين الموالين لصالح، كما قطعت بث القناة التابعة للرئيس السابق من الميدان.

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة صالح، قد أعلن في وقت سابق رفضه هيمنة ميليشيات الحوثي على القرار في صنعاء، وذلك خلال مسيرة حاشدة في ميدان السبعين، تزامنًا مع إحياء الحزب الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسه.

ويذكر أن شركاء الإنقلاب يعيشون هذه الأيام فرقة وشقاقا فيما بينهم ، وتبادلا للإتهامات ، وصلت إلى حد الصراع المسلح ، على إثر اتهام زعيم الميليشيا للمخلوع بطعنهم من الظهر وقام أنصاره بتمزيق صور “صالح” واصفينه بالمخلوع ورد المخلوع بوصفهم بالميليشيا قائلا ” عقلوا مجانينكم”.