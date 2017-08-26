كيف تغلبت «سامسونج» على مشكلة انفجار بطارية «جلاكسي نوت 8»؟

متابعات – فجر

ذَكَرَتْ شركة سامسونج أن بطارية هاتف “جلاكسي نوت 8” خضعت لـ8 نقاط اختبار لضمان سلامتها، ولعدم تكرار خطأ انفجار البطارية.

وقالت الشركة إنه: “يعد الاختبار الأكثر صرامة في هذه الصناعة، وينطوي على العديد من الخطوات المُهِمَّة، بما في ذلك اختبارات متانة أكثر صرامة، والتفتيش البصري، واختبارات الأشعة السينية، وأي تشوهات ناتجة عن الجهد”.

وأَضَافَت: أن “الأهم من ذلك أن هناك أَيْضَاً عِدَّة اختبارات جديدة متعلقة بالشاحن، بِالإِضَافَةِ إلى اختبار الاستخدام المعجل الَّذِي يعني أن كل بطارية تخضع لاختبار واقعي مكثف”.

وأشارت الشركة إلى أن الاختبار الأخيرة سمي TVOC، وينطوي على الكشف عن المركبات العضوية المتطايرة، وضمان عدم وجود أَي تسرب من مكونات البطارية.

وحرصت سامسونج أَيْضَاً على أن يكون حجم البطارية أقل من s8 ونوت 7، ولكنها أكبر من المتاحة فِي هاتف آيفون 7 بلس، ووَفْقَاً لموقع T3 الأمْريكي.