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قيادة التحالف : استهداف أحد المنازل بفج عطان حادث عرضي ..ويتم استكمال إجراءات إحالته للفريق المشترك لتقييم الحوادث

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