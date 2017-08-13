أمانة المدينة تغلق عدداً من مطابخ إعاشة الحجاج المخالفة

متابعات_فجر

تمكنت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة من ضبط عددا من المطابخ الخاصة بإعاشة الحجاج, ورصد جملة من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للخدمات رمضان بن محمد الزهراني أنه بمشاركة البلديات الفرعية، رصدت الفرق عدد من الملاحظات والمخالفات الصحية على بعض المطاعم المتخصصة في تقديم الإعاشة للحجاج, مشيراً إلى إيقاف سبعة منها من ممارسة نشاطها لحين تلافي الملاحظات الموجودة على المطبخ، وجارٍ متابعتها .

من جهته بين مدير الادارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بوكالة الخدمات محمد أمين الشتاء أن المخالفات التي ضبطت تنوعت ما بين مخالفة تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية، وتجهيزات المبنى، و تشغيل عمالة لا يحملون شهادات صحية, بالإضافة إلى تدني مستوي النظافة وسوء النقل والتخزين وسوء النظافة الشخصية للعاملين.

وأضاف أنه نتج عن زيارات الفرق إتلاف قرابة 300 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وقد حررت الغرامات على تلك المطاعم مع تحرير الإشعارات.

ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين والزوار إلى ضرورة الإبلاغ عن أيّ ملاحظات تتعلق بالصحة العامة من خلال عمليات الأمانة على الرقم (940) أو عبر تطبيق الأمانة في الأجهزة الذكية.