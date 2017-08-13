جمرك حالة عمار يحبط محاولتي تهريب أكثر من 41 ألف حبة كبتاجون مُخبأة في مركبتين

متابعات_فجر

نجح جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة في إحباط محاولتين لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (41,446) واحد وأربعون ألف وأربعمائة وست وأربعون حبة، عُثر عليها مُخبأة في مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح خالد الرميح مدير عام جمرك حالة عمّار: قدِمت أولًا للجمرك مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للمسافر ومركبته تمكن المراقب الجمركي من العثور على (16,913) حبة كبتاجون، كانت مخفية في المركبة بداخل مخبأ تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب في التجويف الخاص بقاعدة “حزام الأمان” من الجانبين.

وتابع الرميح ;كما عُثر على (24,533) حبة كبتاجون في مركبة أخرى قدِمت للجمرك من نوع “خصوصي” حيث تم إخفائها في مخبأ بجانب الإطار الاحتياطي للمركبة.