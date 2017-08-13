اللواء الأحمري يقف على جاهزية وحدات سجون المشاعر

متابعات_فجر

أكد قائد وحدات سجون المشاعر اللواء فايز بن مستور الأحمري جاهزية مقرات المديرية العامة للسجون في المشاعر لاستلام المقبوض عليهم في القضايا الجنائية داخل المشاعر خلال مهمة حج هذا العام 1438هـ .

وقال اللواء الأحمري في تصريح عقب تفقده وحدات سجون المشاعر المقدسة اليوم : إن المديرية العامة للسجون تشارك ضمن منظومة قطاعات الدولة المختلفة التي تتفانى في تكامل متميز لخدمة حجاج بيت الله الحرام والإسهام في كل ما من شأنه حفظ أمنهم وسلامتهم ليؤدوا نسكهم بيسر وطمأنينة وذلك من خلال ثلاث وحدات ( منى – مزدلفة – عرفات ) لاستلام الموقوفين في القضايا الجنائية من جهات الضبط وبعد صدور الأمر بإيقافهم من النيابة العامة .

وبين أنه يتم تمكين الموقوف من إكمال نسكه إذا كان حاجاً بنقله إلى مقرات السجون في المشاعر حسب البرنامج الزمني لفريضة الحج ومن ثم ينقل الموقوفين إلى سجون العاصمة المقدسة بعد انتهاء موسم الحج مالم يصدر أمر بالإفراج عن الموقوف .

من جانبه أوضح مساعد مدير عام السجون للشؤون الفنية العقيد أحمد خميس العتيبي أن المديرية العامة للسجون هيأت المقرات الثلاث بكل التجهيزات اللازمة لاستلام الموقوفين سواء من حيث التجهيزات الإدارية أو الفنية ووسائل نقل حديثة لنقل الموقوفين ، مؤكداً أن مقرات التوقيف مهيئة بجميع الخدمات من حيث جودة الإعاشة والخدمات الصحية والإنسانية كما هو الحال في بقية السجون الرئيسية .