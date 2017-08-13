17 حافلة من مملكة البحرين تعبر جسر الملك فهد للديار المقدسة

متابعات – فجر

عبرت 17 حافلة حجاج جسر الملك فهد قادمة من مملكة البحرين الشقيقة متوجهة إلى الديار المقدسة.

وأشاد الحجاج من جنسيات عربية وأجنبية بالاستقبال المشرف والحفاوة، التي حظوا بها منذ وصولهم للجانب السعودي بمنفذ جسر الملك فهد من كل الإدارات العاملة بالجوازات والجمارك والحج، مؤكدين سرعة إنهاء إجراءاتهم وتسهيلات دخولهم إلى الأراضي المقدسة.

وأشار المقدم ضويحي السهلي مدير جوازات جسر الملك فهد ، إلى أن تفعيل خطة استقبال الحجاج تمت على حسب الخطة المعدة من المديرية العامة للجوازات بعد دعم المنفذ بالقوة البشرية الكافية من الموظفين وتجهيز الصالات المخصصة بالاحتياجات اللازمة وتركيب الأجهزة التقنية لتسجيل دخول ومغادرة ضيوف الرحمن بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، مبينا أنه تم وضع اللوحات الإرشادية والتوعوية لهم وتقديم كل الخدمات للحجاج القادمين من مملكة البحرين والذين عبروا المنفذ من خلال 17 حافلة، بتوجيهات من أمير المنطقة الشرقية وكذلك متابعة من مدير عام الجوازات بالشرقية اللواء فيصل البلعاسي، بهدف إتاحة كافة التسهيلات النظامية لخدمة الحجاج وسرعة إنهاء إجراءاتهم بجميع منافذنا الحدودية.

وفي ذات السياق استقبل منفذ جسر الملك فهد الحجاج بالهدايا والورود والكتيبات التوعوية والإرشادية بالتعاون مع مكتب “هداية” للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر حيث كانت لجان العمل والفرق التطوعية في استقبال حملات الحج، التي قدمت من مملكة البحرين رجالا ونساء بمختلف الجنسيات لأداء فريضة الحج.

وأفاد عبدالرحمن القرني مدير مكتب “هداية” بالخبر، بأن هذه المبادرة تم التنسيق خلالها مع مؤسسة جسر الملك فهد وإدارة الجوازات لاستقبال حملات الحجاج القادمة من البحرين بشكل يعكس مدى المحبة والتلاحم بين البلدين، مشيرا إلى توزيع ما يقارب 400 هدية متضمنة وسائل دعوية وكتيبات عن فريضة الحج لإفادة الحجاج والتسهيل عليهم إضافة إلى استقبال المتطوعين لهم بالورود وقت وصولهم بوجود مدير شعبة الحج، والعمرة بجوازات الجسر النقيب محمد بن عامر وموظفي الإدارة وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم.