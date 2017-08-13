“الفيصل” يشهد توقيع اتفاقية مبادرة تمكين الأسر المنتجة للاستفادة من المقاصف المدرسية

واس – فجر

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة توقيع اتفاقية “مبادرة تمكين الأسر المنتجة للاستفادة من المقاصف المدرسية (أُسر) ، التي يقودها مركز التكامل التنموي بالإمارة، وتستهدف في مرحلتها الأولى 60 مدرسة فيما تحقق الفائدة لنحو 124 أسرة منتجة في جدة، وستعمم التجربة مستقبلاً لتستهدف أكثر من 480 أسرة في مختلف محافظات المنطقة.

وعقب مراسم التوقيع التي حضرها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، وتمّت مؤخراً في مقر الإمارة بجدة، بين فرع وزارة الشؤون العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة والإدارة العامة للتعليم بجدة ، أكد الأمير خالد الفيصل أن المبادرة تعد عمل تنموي اجتماعي يجمع القطاعين الحكومي والأهلي ويحقق التكامل فيما بينهما، منوهاً إلى أن نجاح مثل هذه المشاريع عامل مهم لإنجاح التنمية في المنطقة.

كما قدّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة شكره للقائمين على المبادرة، مثمناً دورهم في تشجيع الأسر المنتجة في المنطقة وتحفيزها على العطاء والمشاركة المجتمعية الفاعلة، لافتاً الانتباه إلى أهمية تعاضد كافة الجهات لتطوير العمل الاجتماعي ودعم تلك الأسر.

وتنص الاتفاقية التي وقعها من الجانبين، مستشار وزير العمل والتنمية الشؤون الاجتماعية والعمل المشرف العام على فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور محمد القحطاني، ومدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي، على تجهيز وتهيئة وتدريب الأسر من خلال دورات تدريبية مكثفة في البرامج التسويقية وإدارة الأعمال، وخلق بيئة عمل منتجة وصحية لقطاع التعليم بمنطقة مكة المكرمة يأتي ذلك ابتداء من الأسر الضمانية المنتجة والتي تقوم بترشيحها إدارة الضمان الاجتماعي وفق اللوائح والبيانات المطلوبة.

وتخدم المبادرة الأسر الضمانية المنتجة في كافة محافظات منطقة مكة المكرمة وتمكّن الفئات الأشد حاجة من المشاركة الفاعلة والاندماج الكامل في المجتمع وضمان استقلاليتهم عن طريق دخولهم سوق العمل إلى جانب خلق فرص عمل للمواطنين بتمكينهم من الاستثمار في مجال المقاصف المدرسية من خلال تشغيلها أو تسويق منتجاتهم لتكون منافذ بيع دائمة بما لا يتعارض مع الجودة في تقديم خدمات التغذية المدرسية ويتفق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة في المقاصف المدرسية .

يشار إلى أن الأسر المشاركة في المبادرة انخرطت في عدة ورش عمل لتعزيز فن التسويق والتعريف بآليات إدارة المقاصف المدرسية إضافة لورش عمل ركزت على شرح وإيضاح الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في نقاط البيع.