الهلال الأحمر ينفذ خطة فرضية عن وجود تدافع بأحد الطرق المؤدية للجمرات

متابعات_فجر

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي خطة فرضية عن وجود تدافع بأحد الطرق المؤدية للجمرات بمشاركة الجهات الحكومية الخدمية .

وتمثلت الفرضية في تلقي بلاغ في تمام الساعة الخامسة عصراً ، عن وجود تدافع بأحد الطرق المؤدية للجمرات , حيث تمت الاستجابة واستقبال 72 حالة متنوعة في منطقة الفرز، وتم تصنيف الحالات حسب خطورتها ونقلها لمنطقة العلاج ومن ثم منطقة النقل الإسعافي ونقلها إلى المرافق الطبية , كما تم إخلاء الموقع تماماً الساعة 5:48 تقريباً بعد أن تم توثيق المعلومات للمصابين وتحديد الإصابات والعلاج المناسب .

وتهدف الفرضية إلى تلافي المخاطر التي قد تعترض سلامة الحجاج والممتلكات العامة والخاصة والوقوف على مدى جاهزية الإمكانات البشرية والآلية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث وإعادة الأوضاع ورفع درجة التنسيق والجهود مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

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