الإعصار العنيف هارفي يبدأ باجتياح سواحل تكساس

متابعات_فجر

أعلنت دائرة الأرصاد الجورية الأميركية أن الإعصار العنيف هارفي بدأ صباح اليوم (مساء الجمعة بالتوقيت المحلي) باجتياح سواحل تكساس إثر دخوله البر الاميركي من نقطة تبعد نحو 50 كلم شرق مدينة كوربوس كريستي، محذرة من خطر تسببه بفيضانات كارثية. وقبيل وصوله إلى السواحل الأميركية ازداد هارفي قوة ليصبح إعصارًا من الدرجة الرابعة (على سلم تصاعدي من خمس درجات) ترافقه رياح تبلغ سرعتها 215 كلم/ساعة. وكان الرئيس دونالد ترامب استبق وصول هارفي بإعلان حالة الطوارئ الطبيعية وذلك نزولاً عند طلب حاكم تكساس، وهي خطوة تتيح للولاية الجنوبية الاستفادة من إمكانيات الحكومة الفدرالية في مواجهة الاعصار.

ويتوقع أن يؤدي الإعصار إلى هطول كميات ضخمة من الأمطار قد تصل في بعض المناطق الى 1,2 متر، كما يتوقع أن يتسبب بارتفاع مستوى البحر بأكثر من أربعة أمتار في بعض الأماكن، بحسب مراكز الأرصاد الجوية.