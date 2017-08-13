واشنطن: كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى

متابعات_فجر

أعلن الجيش الأميركي، أن كوريا الشمالية أطلقت الليلة (صباح السبت بالتوقيت المحلي) ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى، تعطل اثنان منها أثناء تحليقهما بينما انفجر الثالث تقريبًا فور إطلاقه.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات الأميركية في منطقة المحيط الهادئ القوماندر ديف بينهام، أن الصواريخ التي أطلقت من موقع “كيتايريونغ” لم تشكل في أي وقت من الأوقات تهديدًا لأميركا الشمالية أو لجزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ.

وأضاف، أن الصاروخين الأول والثالث تعطلا أثناء تحليقهما، أما الصاروخ الثاني فيبدو أنه انفجر تقريبًا فور إطلاقه، مشيرًا إلى أن عملية إطلاق الصواريخ الثلاثة استغرقت نحو نصف ساعة. وقبيل دقائق من الإعلان الأميركي ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن بيونغ يانغ أطلقت “مقذوفات غير محددة” سقطت في بحر اليابان بعدما اجتازت مسافة 250 كلم تقريبًا.