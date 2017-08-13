سان جيرمان يسقط سانت ايتيين بثنائية في الدوري الفرنسي

وكالات – فجر

واصل باريس سان جيرمان بدايته المثالية للموسم الجديد في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بالفوز على ضيفه سانت ايتيين بثلاثية دون رد تحت أنظار نجم دوري السلة الأمريكي للمحترفين ستيفن كوري الذي حضر المباراة تلبية لدعوة من المهاجم البرازيلي نيمار يوم الجمعة.

وسجل ادينسون كافاني هدفين وبينهما أحرز لاعب الوسط الإيطالي تياجو موتا المولود في البرازيل هدفا في الدقيقة 51 ليحافظ باريس سان جيرمان على الصدارة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات.

وبدا نيمار، الذي سجل ثلاثة أهداف وصنع العديد من الفرص في أول مباراتين مع باريس سان جيرمان، بعيدا عن مستواه في حضور كوري ولم يكن موفقا في معظم تمريراته، لكن اللاعب البالغ من العمر 25 تألق في مناسبتين أظهرتا مكانته.