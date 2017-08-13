فيصل بن خالد يوجه بتغيير مسمى كرنفال الفيصل للأطفال إلى جيل الغد

واس – فجر

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بتغيير مسمى كرنفال الفيصل للطفل في محافظة طريف إلى كرنفال جيل الغد” أبناء منطقة الحدود الشمالية والتي تنطلق فعالياته بمحافظة طريف في الفترة ما بين 12-14 وتستمر لمدة 3 أيام، بإشراف المدربة سلطانه الزارع ، ومشاركة عدة جهات حكومية وأهلية .

وتتضمن الفعاليات رفع ” جيل الغد ” أبناء منطقة الحدود الشمالية المعايدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –

وتقديم عروضات متنوعة وركن المواهب وركن نوادي الحي ، وركن الصحة و وركن المسرح ، قسم التاجر الصغير وتتضمن توزيع الهدايا على الأطفال وإشراكهم بالألعاب المتنوعة ، بالإضافة إلى مركز الأسر المنتجة والحرفيات.

وتسعى هذه الفعاليات التي تحظى بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، إلى تحقيق أهداف تربوية وتثقيفية لإكساب الأطفال مجموعة من المهارات الإبداعية والفنية من خلال أنشطة تناسب أعمارهم، إلى جانب رسم الابتسامة على وجوههم.