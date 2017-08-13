تعليم #حائل يعتمد حركة النقل الداخلي

متابعات – فجر

اعتمد مدير عام التعليم بحائل بالإنابة سعود العبدة حركة النقل الداخلي للعام الدراسي 1437/ 1438 هـ بحضور مدير شؤون المعلمين خالد الصالح والمشرف عبدالعزيز الشهيل.

وقدّم مدير عام التعليم بالإنابة شكره وتقديره لمدير شؤون المعلمين خالد الصالح ولجميع المشرفين والمشرفات في إدارة شؤون المعلمين، مثمنا لهم ما بذلوه من جهود في سبيل إصدار الحركة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن الزملاء والزميلات قد حرصوا على تحقيق رغبات أكبر عدد ممكن من المتقدمين والمتقدمات للنقل الداخلي سعيا لتوفير الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات وتماشياً مع توجه مقام الوزارة في هذا المجال بوصف المعلم والمعلمة العنصر الرئيس في العمل التربوي.